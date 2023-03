SM-liigasyksyn komeetta lyyhistyi tylysti ulos mitalipeleistä – tässä on romahduksen syy: "Hän on väärässä paikassa"

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen näkee, että raumalaisten ydinongelmana on menneisyyden varjo. Keväällä 2021 Lukon Suomen mestaruuteen luotsanneen Pekka Virran omaleimaista pelitapaa on yritetty tehottomasti kopioida.

– Lukko on tuuliajolla. Etsiskelee itseään Pekka Virran jälkeen. Marko Virtasen ei pitäisi yrittää soittaa edellisen kapellimestarin tyyliin, Sihvonen pamauttaa.

Elmeri Elo / All Over Press

Elmeri Elo / All Over Press

Runkosarjan kolmospaikka on alavireisestä loppukaudesta huolimatta parannus viime kauteen, joka oli Virtaselle ensimmäinen Raumalla. Viime keväänä kohtalona oli niin ikään tappio puolivälieräsarjassa, mutta runkosarjasijoitus oli kymmenes.

"Pitää hommata eri valmentaja"

– Harjoituspelien jälkeen he päättivät voimakkaasti panostaa puolustamiseen. Se oli hyvä linjaus, Sihvonen jatkaa.

– Hyökkäämisen suhteen oli kuitenkin Virta-moodi päällä. Jos Lukko haluaa jatkaa Pekka Virran linjalla, niin pitää hommata eri valmentaja. Marko Virtanen on loistava jääkiekkovalmentaja, mutta hän on väärässä paikassa jatkamassa sitä. Virtasen pitäisi valmentaa omaa JYP-ajan lätkäänsä nykymaustein, Sihvonen linjaa.

Myös ensi kaudella jatkavan Virtasen alaisuudessa Lukko on pyrkinyt Virran tyyliin prässäämään ahnaasti. Tämä ei ole nykykäskijän alaisuudessa toiminut alkuunkaan.

– Aistin, että esimerkiksi Anrei Hakulisella ja Julius Mattilalla on niin tuore kokemus siitä, mitä on pelata Virran lätkää, että he saavat tuta sen, että käytetään väljähtänyttä välimallia. Näkisin, että loppuviimein hämmennys oli avainpelaajissa, kun alamäki lähti.