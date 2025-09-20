Irania uhkaavat merkittävät taloudelliset pakotteet, ellei asiasta päästä sopuun.

Iran sanoo keskeyttävänsä jälleen yhteistyön Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa.

Syynä on YK:n turvallisuusneuvoston perjantainen päätös pakotteiden palauttamisesta Irania vastaan. Aloitteen pakotteiden palauttamisesta tekivät Britannia, Ranska ja Saksa, sillä Iranin katsotaan rikkoneen ydinohjelmaansa koskevia ehtoja.

YK:n turvallisuusneuvoston päätös tarkoittaa AFP:n mukaan sitä, että kymmenen vuotta sitten höllennetyt pakotteet astuvat uudelleen voimaan 28. syyskuuta, ellei Iran onnistu suostuttelemaan turvallisuusneuvostoa hellittämään niitä. Asiasta voidaan yrittää päästä sopuun esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa ensi viikolla.

Euroopan maiden tavoitteena on varmistaa, ettei Iran kehitä ydinasetta. Iranin kanssa vuonna 2015 solmittu ydinsopimus höllensi YK:n turvallisuusneuvoston asettamia pakotteita sillä ehdolla, että Iran noudattaa ydinohjelmaansa koskevia ehtoja. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta vuonna 2018.

Iran on kiistänyt syytökset ydinaseen kehittämisestä, ja sanoo ydinohjelmansa olevan tarkoitettu vain siviilikäyttöön. Iranin YK-lähettiläs kutsui perjantaista päätöstä laittomaksi ja sanoi, ettei Iranilla ole velvollisuutta toteuttaa siltä vaadittuja asioita.

Jo toinen keskeyttäminen lyhyen ajan sisällä

Kyseessä on jo toinen yhteistyön keskeyttämiseen johtanut kiista Iranin ja YK:n alaisen IAEA:n kanssa muutaman kuukauden sisällä.

IAEA:n tarkastajat olivat vasta elokuussa palanneet Iraniin sen jälkeen, kun Iran oli jäädyttänyt yhteistyön IAEA:n kanssa Israelin ja Yhdysvaltojen kesäkuisten ilmaiskujen jälkeen.

Iran arvosteli IAEA:ta tuolloin puolueellisuudesta ja syytti, ettei järjestö olisi tuominnut Israelin ja Yhdysvaltojen iskuja tarpeeksi suoraan ja voimakkaasti. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n johtaja Rafael Grossi tuomitsi iskut ydinkohteisiin kaikissa olosuhteissa ja korosti diplomatian tärkeyttä.

IAEA:n mukaan Iran on ainoa valtio, jolla ei ole ydinasetta, mutta joka on rikastanut uraania 60-prosenttiseksi. IAEA:n mukaan Iranin 60-prosenttiseksi rikastetun uraanin varasto kasvoi Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäystä edeltäneen kuukauden aikana.

60-prosenttiseksi rikastettu uraani on lähellä sitä noin 90 prosentin tasoa, joka ydinaseisiin tarvitaan. Se on myös paljon korkeampi taso kuin mitä vaaditaan sähkön tuottamiseen.

Juttua täydennetty kello 22.59.