Iran: Kiinniotetun tankkerin tutkinnan nopeus on riippuvainen miehistön yhteistyöstä

Valtioilla ei ole oikeutta häiritä laivojen kulkua, ellei taustalla ole painavia todisteita vilpillisestä toiminnasta



– Yksiselitteisesti ei ole oikeutta. Kansainvälisessä merioikeudessa todetaan, että kauppalaivoilla on aina rajoittamaton oikeus läpikulkuun, kun kyse on viattomasta läpikulusta, sanoo Malmössä sijaitsevan Maailman merenkulkuyliopiston WMU:n eläköitynyt merioikeuden professori Patrick Donner.

– Pitää katsoa, mikä on sellaista toimintaa, mikä ei ole vilpitöntä läpikulkua. Sellaista olisi esimerkiksi radiokuuntelu, radiohäirintä ja sen tyyppinen toiminta.

– Liikkumis- ja navigointioikeudet riippuvat siitä, millä alueella alus on liikkunut. Pääsääntö on se, että laiva saa liikkua ihan aluevesilläkin ilman, että mikään rantavaltio tai joku muu häiritsee sitä.

– Täytyy olla hyvinkin painavat todisteet hyvin vakavasta rikoksesta. Jos toiminta on vilpitöntä, laiva liikkuu ja tekee normaalia bisnestä, missään ei voi tehdä tällaista, ellei laiva olisi ihan Iranin satamassa, mutta siitähän tässä ei ole kyse.

"Ratifioinnilla ei tässä tapauksessa suurempaa merkitystä"

Molemmat professorit mainitsevat Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), joka astui voimaan vuonna 1994. Suurin osa maista on sopimuksen ratifioinut. Iran on allekirjoittanut sopimuksen, muttei ratifioinut sitä. Ringbom kuitenkin sanoo, että jo sopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa sitä, että valtio on sitoutunut olemaan tekemättä asioita, jotka vahingoittavat sopimuksen tarkoitusta.