Merioikeuden professori: Seuraavaa sabotaasia ei voida jäädä odottelemaan

Tänään iltapäivällä kiinalaislaiva oli pysähdyksissä Kattegatin alueella Tanskan vesillä, ja tanskalainen partioalus on pysytellyt sen lähettyvillä. Sitä, pysäyttikö Tanska aluksen, ei ole kerrottu julkisuuteen. Åbo Akademin merioikeuden professorin Henrik Ringbomin mukaan sabotaasista epäillyn aluksen pysäyttämiseen ei ole olemassa valmista toimintatapaa.

– Rantavaltion mahdollisuus tehdä toimenpiteitä ei ole mitenkään kirkasta oikeudessakaan. Lain mukaan sabotaasi on laitonta, mutta sitä, mitä rantavaltio voi tehdä, ei määritellä sen kummemmin, Ringbom kertoo.

Ringbomin mukaan asiaan liittyy avoimia kysymyksiä ja liikkuvia osia. Esimerkiksi merivyöhykkeillä on asian kannalta merkitystä. Lisäksi Tanskan salmia, jonne kiinalaisalus on pysähtynyt, koskee yleissopimus vuodelta 1857. Sopimuksessa käsitellään laivojen pääsyoikeuksia salmien läpi.

– Jokaista tapausta on punnittava erikseen eli pohdittava esimerkiksi siitä, kuinka suuri todistusaineisto on alusta vastaan ja mitä riskejä asiaan liittyy. Yleisesti ottaen on helpompi suorittaa toimenpiteitä yksittäistä epäiltyä alusta vastaan kuin puuttua laajemmin kaikkien alusten navigointiin Tanskan salmissa.