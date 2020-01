Irakin sotilaiden koulutusoperaatiot pysyvät jäissä – Haavisto: Ollaan tällaisessa "wait and see" -tilanteessa

– Kokouksessa oli osan ajasta läsnä myös sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka puhui kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuudesta ja tilanteesta Irakissa. Sekä EU:n jäsenmaiden että Naton pääsihteerin kuva tämänhetkisestä tilanteesta oli se, että näitä koulutusoperaatioita ei turvallisuussyistä voida päivittäisellä rutiinilla ylläpitää, vaan ollaan tällaisessa "wait and see" -tilanteessa, jossa odotetaan Irakin hallitukselta voimakkaampaa sitoutumista turvallisuuden takaamiseen, Haavisto kertoi STT:lle puhelimitse Brysselistä.

Ydinsopimus on pitänyt Irania etäällä ydinaseesta

– Pidettiin valitettavana sitä, että Iran on taas ottanut yhden askeleen lähemmäs ydinaseen kehittämistä. Viesti Iranille on se, että heidän oma etunsa olisi, etteivät he tähän suuntaan tilannetta veisi, vaan pitäytyisivät ydinsopimuksessa, jota Euroopan unioni on ollut synnyttämässä, Haavisto painotti.