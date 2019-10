Ulkoministeri Haavisto Trumpin ehdotuksesta toimia Turkin ja kurdien konfliktin välittäjänä: Yhdysvalloilla on tärkeä rooli tällä alueella

Suomi on vaatinut Turkkia lopettamaan sotilastoimensa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan uhkana on, että uutta pakolaisuutta syntyy, jos kurdikyliä aletaan tyhjentää.

– Konfliktissa, jossa meillä on jo aivan tarpeeksi pakolaisia, niin 100 000 uutta pakolaista on kyllä liikaa. Nyt tarvittaisiin järkeviä toimia, jotta rauha saataisiin palautettua alueelle, Haavisto sanoo

Yhdysvalloilla tärkeä rooli

Yhdysvallat ja kurdit ovat taistelleet äärijärjestö Isisiä vastaan alueella lähes viiden vuoden ajan. Haaviston mukaan Yhdysvalloilla on tärkeä rooli alueella turvallisuusmielessä.

– Nyt, kun muun muassa Ranska on pyytänyt ISIS:n vastaista koalitiota nopeasti koolle, niin se kuvaa näiden maiden huolta siitä, että Isisin taistelun loppumisen tulisi tapahtua koordinoidusti ja pitäisi katsoa, ettei näitä vaarallisia taistelijoita vapauteta, Haavisto sanoo.

Uhkana on, ettei kurdeilla riitä voimavaroja vankileirien vartioimiseen, joille Isisin taistelijat on koottu, samaan aikaan kun he sotivat Turkkia vastaan.