Irakilaispapit tarjosivat nuoria tyttöjä pika-avioliittoihin maksua vastaan – asiakkaaksi naamioitunut toimittaja raportoi karmeasta paritustoiminnasta ja hyväksikäytöistä

Monet vihkimispaikat eri puolilla Irakia tarjoavat perinteisiä sharialiittoja, mutta samassa yhteydessä on tarjottu myös paritustoimintaan verrattavissa olevaa palvelua, jossa naisen voi ostaa niin sanottuun ”Mutaa” eli suomeksi ”nautinto” -liittoon. Tämänkaltainen välityspalvelu on laitonta Irakissa, mutta väärinkäytöksistä on selvitty rangaistuksetta.