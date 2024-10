Ruotsi kieltämässä Suomessa vielä lailliset serkusavioliitot – suomalainen Sara harhautettiin avioon lomamatkalla

Avioero osoittautui hankalaksi

Al Husaini kertoo, että on kuullut muilta vastaavista tapauksista, mutta suhtautui omiin huoliinsa irrationaalisena pelkona, eikä hänelle voisi pakkoavioliiton tapaista asiaa tapahtua. Myös muut ihmiset vakuuttivat, että Al Husaini oli vain luonut itselleen harhakuvitelmia.

Al Husaini on puhunut kokemuksistaan julkisesti ja kertoo kohdanneensa asiassa vastustusta.

– Näen, että puhuminen on erittäin tärkeää. Mitä enemmän on puhuttu, niin sitä enemmän ihmiset rohkaistuvat kertomaan tarinoitaan, Al Husaini kiittelee.

Ruotsin lakiuudistus voimaan vuonna 2026

Lakiuudistusta varten tehdystä selvityksestä on Ruotsissa vastannut hovioikeuden varapuheenjohtaja ja erikoistutkija Anne Kuttenkeuler . Hänen mukaansa on tärkeää lähettää viesti siitä, ettei yhteiskunta hyväksy sukulaisuuteen perustuvia suhteita.

– Meidän täytyy tehdä lainsäädännöllä selväksi, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei. Meillä on jo nyt kielletty moniavioisuus, pakkoavioliitot ja lapsiavioliitot. Tämä on viesti siitä, että lainsäädännön pitää heijastella yhteiskuntamme normeja. Täytyy kuitenkin seurata, ettei lakia kierretä muulla tavoin, Strömme sanoo TV4:n haastattelussa.