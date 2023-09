Kun Mahsa Amini kuoli, iranilaisnäyttelijä päätti riisua huivinsa ja laittaa kuvan someen: "Hijab on hallinnon puolustuslinja"

Huivista kuulusteltiin työpaikalla

Jopa mielenosoittajien hautoja tuhotaan

Mahsa Aminin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset on tukahdutettu raa'asti. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan satoja mielenosoittajia ja sivullisia kuoli, kun Iranin turvallisuusjoukot ampuivat ihmisjoukkoihin. Haavoittuneita on ollut tuhansia.

Seitsemän mielenosoittajaa on teloitettu ja vielä kymmeniä mielenosoittajia odottaa vankilassa kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. Kymmeniätuhansia ihmisiä on pidätetty mielivaltaisesti mielenosoituksissa.

Huivitta ajavia etsitään tienvarsikameroilla - perään varoitustekstiviesti

Uusi laki voi viedä huivipakkoa rikkovat vankilaan

Huivipakko ei ole pakotteiden alla ja talousvaikeuksissa sinnittelevän Iranin suurin ongelma, mutta se on näkyvin. Siksi Ebrahimin mielestä hallinto on valmis menemään hyvinkin pitkälle siitä kiinni pitämisessä. Hän uskoo kuitenkin Iranin olevan siirtymävaiheessa vapaampaan järjestelmään.

– Hijab on hallinnon puolustuslinja. He tietävät, että jos he antaisivat periksi huivipakosta, johtaisi se muihinkin vaatimuksiin. Koska huivi on näkyvä, se on tälle hallinnolle hyvin tärkeä vallan symboli. He haluavat kontrolloida naisia ja kohdella heitä miesten omaisuutena, Ebrahimi sanoi.