Intiassa tyttöjä orjuutetaan yhä seksityöhön vuosikymmeniä kiellon jälkeenkin

Nykyään nelikymppinen nainen pakeni sittemmin orjuutuksestaan, mutta seksityöhön pakottamisen pitkä varjo on seurannut häntä läpi elämän. Sen leima on tehnyt hänestä hylkiön monien silmissä.

Uskonnollisesti orjuutettuja yhä kymmeniätuhansia Karnatakassa

Intiassa uskonnon varjolla salassa harjoitettu tyttöjen orjuuttaminen seksityöhön jatkuu yhä nykyäänkin, vaikka käytäntö on ollut lailla kielletty jo vuosikymmenten ajan.

Intian ihmisoikeuskomissio arvioi viime vuonna, että Bhimappan kotiosavaltiossa eteläisen Intian Karnatakassa on yhteensä noin 70 000 devadasia – vaikka perinne kiellettiin lailla osavaltiossa jo vuonna 1982.

Devadasien perinne juontaa juurensa vuosisatojen taakse, mutta sen muoto on muuttunut rajusti Intian niemimaan historiassa.

Brittivallan aikana perinteet muuttuivat

Nykyisin devadasi-järestelmä on köyhien perheiden tapa hankkiutua eroon tyttäristään. Myötäjäisperinteen vuoksi varattomat perheet näkevät usein tyttärensä taakkana, jonka naimakaupat käyvät kalliiksi.

– Kun muut menevät naimisiin, on sekä morsian että sulhanen. Kun minä tajusin olevani yksin, aloin itkeä, muistelee AFP:lle Sitavva D. Jodatti, 49, jonka perhe luovutti devadasiksi vain 8-vuotiaana.

Intian korkein oikeus on luonnehtinut tyttöjen orjuuttamista temppeleissä "pahuudeksi", mutta käytäntö jatkuu salassa.

Terveysongelmat piinaavat orjuutettuja

Entisille devadaseille on myönnetty valtion eläke, joka on 1 500 rupiaa kuukaudessa eli noin 17 euroa.

Mediassa käytännön on kuitenkin paljastettu jatkuvan. Seurauksena ihmisoikeuskomissio on määrännyt Karnatakaa ja muita osavaltioita selittämään, mitä ne tarkalleen ottaen ovat tehneet käytännön estämiseksi.

– Katsomme uutisia ja joskus näemme kuuluisia ihmisiä, ja ymmärrämme heidän tilanteensa olevan samankaltainen kuin meidän. Myös he ovat kärsineet. Mutta he elävät vapaudessa. Me olemme kokeneet saman, mutta emme saa samaa kunnioitusta. Devadasi-naisia ylenkatsotaan yhä.