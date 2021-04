Finnair ei aio lentää kesällä Delhiin – Intian koronatilanne on katastrofaalinen

Voimassa on yhä myös THL:n on suositus matkustamisen välttämisestä Brasiliaan ja Etelä-Afrikkaan.

– Intian tilanne on ehdottomasti asia, jota me seuraamme. Meillä ei ole suunnitelmia Intian liikenteen käynnistämisestä. Me olemme ennen pandemiaa liikennöineet yhtä reittiä Intiaan ja se on Delhin reitti, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoo.