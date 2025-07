Uutta tietoa Intian kesäkuisesta lentoturmasta – onnettomuuden syy yhä epäselvä

Alustavassa raportissa ei kuitenkaan esitetty erityisiä johtopäätöksiä turman syystä.

Intiassa kesäkuussa pudonneen lentokoneen moottorien polttoainekytkimet olivat olleet väärässä asennossa hetkeä ennen onnettomuutta.

Kytkinten asennon perusteella polttoaineensyöttö saattoi olla turman alla katkaistuna.

Asia selviää Intian lento-onnettomuuksia tutkivan viraston alustavasta raportista, jossa ei esitetty kuitenkaan erityisiä johtopäätöksiä turman syystä.

Asian tutkinta on viraston mukaan yhä kesken.

Raportin mukaan molemmat polttoainekytkimet olivat kääntyneet väärään asentoon lentokoneen saavutettua huippunopeutensa.

Mediatietojen pohjalta on epäselvää, kääntyivätkö kytkimet väärään asentoon itsestään vai säädettiinkö niitä manuaalisesti.

– Ohjaamon äänitallenteessa yhden lentäjistä kuullaan kysyvän toiselta, miksi tämä katkaisi polttoaineensyötön. Toinen lentäjä vastasi, ettei hän tehnyt niin, raportissa sanotaan.

Kone alkoi menettää korkeutta nopeasti. Polttoainekytkimet palasivat tai palautettiin oikeaan asentoon, ja moottorit vaikuttivat raportin mukaan keräävän tehoja, mutta toinen lentäjistä lähetti hätäviestin.

Lennonjohtajat kysyivät lentäjiltä, mikä oli vialla. Seuraavaksi he näkivät koneen syöksyvän maahan ja kutsuivat paikalle pelastushenkilökuntaa.

Kytkimet lentäjien välissä

Uutiskanava CNN:n mukaan polttoainekytkimet sijaitsevat kyseisessä lentokonemallissa lentäjien istuinten välissä.

Kytkimet on suojattu metallitangoilla ja niissä on lukitusmekanismi, joka on suunniteltu estämään se, että niitä onnistuttaisiin säätämään vahingossa.

Virasto ei suositellut toimia kyseistä moottorityyppiä käyttäville eikä moottorien valmistajalle, mikä viittaa siihen, ettei moottoreissa ollut teknisiä ongelmia.

Raportin laatineen intialaisviraston mukaan Yhdysvaltain ilmailuhallinto (FAA) tiedotti vuonna 2018 polttoainekytkimen lukitusominaisuuden mahdollisesta irtikytkeytymisestä.

Asiaa ei tuolloin pidetty vaarallisena ja kesäkuista turmakonetta operoinut lentoyhtiö Air India kertoi virastolle, ettei ehdotettuja tarkastuksia ollut tehty niiden vapaaehtoisuuden vuoksi.

Raportin mukaan Air India oli noudattanut kaikkia koneen lentokelpoisuutta koskevia määräyksiä.

Yksi matkustaja selvisi hengissä

Intian Ahmedabadista Britanniaan Lontoon Gatwickille matkalla ollut Boeing 787-8 Dreamliner -matkustajakone putosi pian nousun jälkeen 12. kesäkuuta. Turmassa kuoli yhteensä 260 ihmistä.

Koneessa oli onnettomuushetkellä 230 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä. Koneen matkustajista 169 oli intialaisia, 53 britannialaisia, seitsemän portugalilaisia ja yksi kanadalainen.

Yksi koneen matkustajista selvisi hengissä, ja hänet on sittemmin päästetty sairaalasta kotiin.

Lentokoneessa olleiden lisäksi maassa kuoli 19 ihmistä, koska kone putosi asuinalueelle.