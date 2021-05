Intian virusvariantti herättää huolta – STM ja THL kertovat, miten rokotesuojaa paremmin kiertävään virukseen tulee suhtautua

Intian virusmuunnosta on tavattu Suomessa ainakin 67 tapausta. Muuntoviruksista Suomessa on eniten tavattu brittivarianttia.

Keskeinen ero brittivarianttiin verrattuna on tarttuvuus, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve. Toisaalta vielä ei tiedetä, mikä on riski saada vaikeampi tauti Intian virusvariantin osalta. Variantti on osoittanut aggressiivisuutensa myös rokotteita vastaan.