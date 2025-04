Eläinsuojelujärjestöt: Marokko aikoo teurastaa miljoonia katukoiria ennen jalkapallon MM-kisoja

Eläinsuojelujärjestöt eri puolilla maailmaa ovat järkyttyneitä Marokon aikeista tappaa miljoonia katukoiria vuoden 2030 jalkapallon MM-kisojen takia.

Marokko toteutti viime vuonna 2024 kulkukoirien sterilointiohjelman, mutta viimeaikaisten tietojen mukaan koiria on alettu yhä laajemmin myös tappaa.

Asiasta uutisoivat muun muassa brittimediat BBC ja Daily Mail sekä yhdysvaltalainen The New York Times.

Eläinsuojelujärjestöjen mukaan maa aikoo teurastaa jopa kolme miljoona katukoiraa ennen vuoden 2030 jalkapallon MM-kisoja. Järjestöjen mukaan jo nyt on nähty hyvin väkivaltaisiakin teurastuksia.

Koiria on tapettu muun muassa nuijimalla, tarjoamalla niille strykniinillä sisältävää ruokaa, ruiskuttamalla niihin myrkkyä ja ampumalla, järjestöt väittävät.

Aseellisten koirapartioiden kerrotaan päivystävän kaduilla halki vuorokauden, ampuvan eläimiä ja jättävän niitä kuolemaan.

Koirien on sanottu myös jääneen loukkuun puristuslaitteisiin, joista niitä on heitetty kuorma-autoihin ja kuljetettu laitoksiin, joissa ne on lopetettu epäinhimillisesti.

New York Times kertoo, että Marokossa esiintyy raivotautia, ja maa on jo ennen tätä viime vuosikymmenen aikana pyrkinyt vähentämään tartunnan saaneiden koirien määrää.

Maan vuonna 2019 säätämien lakien mukaan eläimiä hoidetaan kuitenkin vain "pyydystä, kastroi, rokota, vapauta -järjestelmällä" (TNVR), ei tappamalla.

Lue myös: Turkissa eläintensuojelijat syyttävät viranomaisia koirien joukkomurhista

Järjestöt vetoavat FIFAan.

Kymmenen eläinoikeusjärjestön kollektiivi on NYTin mukaan kirjoittanut FIFAlle vastalauseen väitetyistä tappamisista.

Niiden mukaan sen pitäisi käyttää toimivaltaansa estääkseen teurastukset.

– Nykyinen ja tuleva kulkukoirien lopettaminen ei ole ainoastaan kansallisen lainsäädännön vastaista, vaan se rikkoo myös periaatteita, jotka koskevat kansallisten varojen myöntämistä TNVR-hankkeisiin. Jälkimmäistä on käytetty perusteluna sille, että Marokko ylipäätään hyväksyttiin MM-kisojen isäntämaaksi, järjestöjen avoimessa kirjeessä todetaan.

– Marokolla on vielä viisi vuotta aikaa ottaa käyttöön inhimillisiä käytäntöjä, joilla hallitaan koirakannan lisääntyminen, kirjoittajat lisäävät.

Eläinsuojelujärjestöt, Suomessa SEY, korostavat sitä, että koirien lopettaminen ei lopulta edes vaikuta pysyvästi populaation kokoon vaan se voi päinvastoin lisätä raivotautia.

– Jäljelle jääneet koirat täyttävät ekologisen lokeron hyvin nopeasti lisääntymällä, jollei samaan aikaan tehdä tehokasta sterilointityötä lisääntymisen ehkäisyksi. Pelkkä koirien tappaminen johtaa tehottomaan kierteeseen, jossa näin tehdään aina vain uudelleen, SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White kertoo Eläintenystävä-lehdessä.

Toisaalta rokotetut eläimet voivat luoda pysyvää koirapopulaation immuniteettia ja siten suojella ihmisiä tartunnalta, SEYstä muistutetaan.

Marokko kiistää

Marokon suurlähetystön edustaja kertoi helmikuussa BBC:lle, että maa on sitoutunut vakaasti inhimillisiin ja kestäviin ratkaisuihin kulkukoirakantojen hallitsemiseksi ja että se asettaa samalla kansanterveyden ja eläinten hyvinvoinnin etusijalle.

FIFA ei ole medioiden perusteella toistaiseksi vastannut eläinsuojelujärjestöjen vetoomuksiin.

Marokon lisäksi vuoden 2030 MM-kisoja isännöivät Espanja ja Portugali. Kolme ottelua järjestetään Uruguayssä, Paraguayssa ja Argentiinassa kilpailun satavuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Lue myös:

Katso myös: Tutuissa lomakohteissa piilee rabiesvaara

4:14 Vesikauhu voi tarttua ihmiseen koiran nuolaisusta.