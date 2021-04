Intiassa sairaaloista on paikoin loppumassa lääkkeellinen happi, kertovat brittilehti Guardian ja intialainen India Today . Taustalla on maan nopeasti pahentunut koronatilanne.

Pulaa hapesta on myös muissa osavaltioissa, kertoo India Today. Lehden mukaan useissa osavaltioissa on viime viikkojen aikana kuollut koronapotilaita, koska lääkkeellistä happea ei ole ollut saatavilla.

Delhiläinen GTB-sairaala sai keskiviikkoyönä happitoimituksen viime hetkillä. Happikuljetus saapui sairaalalle puoli kahdelta keskiviikkoyönä, kun happivarastojen oli arvioitu riittävän enää noin puoli tuntia, India Today kertoo. Sairaalassa on 500 vakavasti sairasta koronapotilasta.

Intiassa on viime päivinä raportoitu suurempia koronatartuntalukuja kuin kertaakaan aiemmin. Uusia tartuntoja on todettu pahimmillaan yli 270 000 vuorokaudessa, selviää muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n tilastoista.