Koronapotilaan isän tuska: "Meille sanotaan, että lähtekää muualle" – tila ja lisähappi loppumassa Intian sairaaloista

"Sairaalat eivät ota meitä vastaan"

Maan terveydenhuoltojärjestelmä on äärimmäisen koetuksen alla, kun tila ja happi loppuvat sairaaloista.

– Poikani on 32-vuotias ja hänellä on vakava korona. Mutta sairaalat ei ota meitä vastaan. He sanovat, että lähtekää muualle, täällä ei ole sänkyjä eikä happea, kertoo newdelhiläinen mies.