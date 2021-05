Delhi pyytää apua Intian puolustusvoimilta koronakatastrofin keskellä – sairaalat etsivät lisähappea sosiaalisesta mediasta

Intian koronatilanne on viime viikkoina muuttunut katastrofaaliseksi. Huhtikuun aikana kirjattiin noin seitsemän miljoonaa uutta koronatartuntaa. Lähes 1,4 miljardin asukkaan Intiassa todetaan päivittäin satoja tuhansia uusia tartuntoja.

Vielä viime viikolla arvioitiin, että toisen korona-aallon huippua ei ollut edes saavutettu. Delhi on yksi kriisin keskittymistä.

Puolustusvoimat jo toimittanut lisähappea

BBC kirjoittaa, että varapääministeri on pyytänyt kiireellistä apua lisähappikuljetuksiin. Intia on jo aiemmin määrännyt puolustusvoimat toimittamaan lisähappivarantonsa sairaaloihin ja entistä puolustusvoimien lääkinnällistä henkilökuntaa on pyydetty apuun.