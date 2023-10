Ainakin 40 ihmistä on kuollut tulvassa Intiassa

Sikkimin naapuriosavaltiossa Länsi-Bengalissa lähes 8 000 ihmistä on hakeutunut suojaan hätämajoitukseen.

Tulva on lisäksi tuhonnut teitä, siltoja ja puhelinlinjoja.

Kuolleiden joukossa on myös kuusi Intian armeijan sotilasta. Sikkimin osavaltiolla on 3 500 kilometriä yhteistä rajaa Kiinan kanssa ja Kiina on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan alueella.