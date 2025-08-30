Löydätkö kuvasta temppelin? Ennätystulvat ja maanvyöryt riivaavat Intiaa, useita kuollut

Löydätkö tästä kuvasta temppelin? Intian suurtulvat hautasivat sen allensa 26. elokuuta.AFP / Lehtikuva
MTV UUTISET – STT – AFP

Intian pohjoisosassa sijaitsevissa Jammussa ja Kashmirissa ainakin 11 ihmistä on kuollut tulvissa ja maanvyöryissä, viranomaiset kertoivat lauantaina.

Alue on kärsinyt ennätyksellisistä sateista, mikä on johtanut tulviin ja maanvyöryihin. Kuolleiden joukossa on ainakin neljä lasta.

Sateet ovat aiheuttaneet siltojen sortumisia ja talojen hautautumisia.

Intiassa on parhaillaan monsuunikausi, ja tulvat sekä maanvyöryt ovat tavallisia kesä-syyskuun välisenä aikana. Intian ilmatieteen laitoksen mukaan Jammussa ja Udhampurissa on mitattu ennätyksellisiä sademääriä.

