Löydätkö kuvasta temppelin? Ennätystulvat ja maanvyöryt riivaavat Intiaa, useita kuollut

Intian pohjoisosassa sijaitsevissa Jammussa ja Kashmirissa ainakin 11 ihmistä on kuollut tulvissa ja maanvyöryissä, viranomaiset kertoivat lauantaina.
Alue on kärsinyt ennätyksellisistä sateista, mikä on johtanut tulviin ja maanvyöryihin. Kuolleiden joukossa on ainakin neljä lasta.
Lapset pääsivät isänsä kannettavaksi, kun vesi nousi tulvimaan Ravissa.AFP / Lehtikuva
Sateet ovat aiheuttaneet siltojen sortumisia ja talojen hautautumisia.
Intiassa on parhaillaan monsuunikausi, ja tulvat sekä maanvyöryt ovat tavallisia kesä-syyskuun välisenä aikana. Intian ilmatieteen laitoksen mukaan Jammussa ja Udhampurissa on mitattu ennätyksellisiä sademääriä.