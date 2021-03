Intia ryhtyy tutkimaan tarkemmin Astra Zenecen koronarokotteen sivuvaikutuksia

Intiassa on annettu jo ainakin 28 miljoona koronarokoteannosta, joista valtaosa on ollut Astra Zenecan rokotetta. Rokotetta tuotetaan Intiassa sijaitsevassa Serum Institute of India -tehtaassa. Miljoonia tehtaalla tuotettuja rokotteita on myös viety ulkomaille.