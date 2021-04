Saksassa alle 60-vuotiaat Astra Zenecalla rokotetut saavat toisen annoksen eri yhtiön rokotteella

Saksan rokotekomissio on suositellut, että Astra Zenecan koronarokotetta annettaisiin vain 60 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Syynä suositukselle olivat esiin nousseet veritulppatapaukset.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on kertonut, että Astra Zenecan koronarokotteen ja tietyntyyppisten veritulppien välillä on havaittu erittäin harvinaisissa tapauksissa yhteys. EMA:n mukaan rokotteen hyödyt ovat edelleen kuitenkin suuremmat kuin siitä mahdollisesti koituvat haitat.

Saksan rokotekomissio on myös suositellut, että toinen rokoteannos annettaisiin 12 viikkoa Astra Zenecalla annetusta ensimmäisestä annoksesta.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan on sanonut, ettei se voi suositella rokotteen vaihtamista annosten välillä suojaksi covid-19-tautia vastaan, koska vaikutuksista on olemassa liian vähän tietoa.