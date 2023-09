Intia lähetti hindujumalalta nimen lainanneen luotaimen tutkimaan Aurinkoa

Intia pääsi halvalla Kuuhun

Intia onnistui viime viikolla lähettämään laskeutujan myös Kuun pinnalle. Siitä tuli neljäs valtio, joka on onnistuneesti saanut lähetettyä luotaimen Kuuhun. Ennen Intiaa tehtävässä onnistuivat Yhdysvallat, Kiina ja Neuvostoliitto.

Laskeutujan yhtenä tehtävänä on etsiä jäätä Kuun napa-alueelta. Se vei mukanaan Kuuhun myös Pragyan-mönkijän. Mönkijän on määrä tutkia Kuuta ja lähettää dataa Maahan ainakin kahden tulevan viikon ajan.

Intia on myös onnistunut avaruusohjelmissaan huomattavasti halvemmalla kuin monet muut maat. Laskeutujan lähettäminen Kuuhun maksoi maan ilmoituksen mukaan 74,6 miljoonaa dollaria. Asiantuntijoiden mukaan keskeinen syy Intian avaruusohjelman halvempaan hintaan on se, että maa on voinut kopioida pioneerityötä tehneiden maiden saavutuksia. Lisäksi tutkijoiden ja insinöörien palkat Intiassa ovat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.