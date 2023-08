Venäjän kuulaskeutujan tuhon syy epäonnistunut radan korjaus, arvioi professori – Kuun etelänapa seuraava odotettu askel

Professorin mukaan laskeutuminen on monimutkainen ja vaarallinen prosessi. Kuulla ei ole ilmakehää, jota käyttää hyödyksi jarruttamisessa, vaan laskeutua pitää pelkästään rakettimoottorien avulla, hän sanoo. Hän uskoo, että niin sanottu radan säädön poltto jollakin tapaa epäonnistui tai moottori toimi väärin, joten laite siirtyi vahingossa väärälle kiertoradalle. Lopulta laite törmäsi kuun pintaan liian aikaisin.

Venäjän avaruusjärjestö Roskosmos kertoi sunnuntaina, että Venäjän Luna-25-kuulaskeutuja on tuhoutunut törmättyään vahingossa Kuun pinnalle lauantaina. Alus oli miehittämätön.

Venäjä halusi onnistua pitkästä aikaa

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n laitteet oli korvattu viime hetkillä Luna-25-lennolla venäläisvalmisteisilla laitteilla. Venäjän avaruusosaamisen taso on ollut hyvä erityisesti laskeutumisen suhteen, kertoo Praks.

Nyt Intialla on mahdollisuus päästä mukaan. Maan kuulaskeutuja on matkalla ja sen on määrä laskeutua kuuhun alkavalla viikolla, professorin tietojen mukaan noin sadan kilometrin päähän Venäjän aikomasta paikasta.