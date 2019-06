Instagramin hämmentävä Keisari: Suomalaisen Jirinan, 27, toinen persoona on ketjupolttava, pohjalainen juntti – "Jokaisella meistä on sellainen mies elämässä"

Erotiikkaa, fetissiä, ja in your face -asenne. Taiteilija Jirina Alangon Instagram-tiliä selatessa ei jää epäselväksi, että hänen taiteensa on henkilökohtaisen poliittista, oman tilan ottamista ja queer-identiteetin ilmaisua. Kuvat huokuvat seksipositiivisuutta ja voimallista, sensuellia visuaalista maailmaa.

Mainos

Kun tilillä pamahtaa esille viiksikäs, elähtänyt miesoletettu, on aluksi vaikea käsittää, että hahmoa esittää Alanko itse. Levyraateja vetävä Keisari on kaljaa nauttiva ja huumoriltaan roisi juntti.

– Ulkonäöllisesti se lähti siitä, että mulla oli huono hiuspäivä, Alanko naurahtaa.

Etelä-Pohjanmaan murteella kiroileva Keisari tuntuu aluksi silmiinpistävän irralliselta silotellun sisällön lomassa. Kriittisellä otteella Alanko kuitenkin haastaa vallitsevia, ahtaita raameja miehisyyden toteuttamiselle.

– Keisari on vahvan maskuliinisen energian omaava tyyppi, joka mielletään heteroksi cismieheksi. Hän on kuitenkin tosi yllätyksellinen, Alanko kuvailee.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen. Kuva: Maria Kimalle



Satiirisen hahmon kautta hän on myös päässyt toteuttamaan hulluttelevaa puoltaan. Vaikka Alanko kokee, että Keisari on vielä alkutekijöissä, hahmolla on jo nyt vankka fanikunta, ehkä juuri siksi, että hahmo koskettaa niin monia.

– Jokaisella meistä on sellainen mies elämässä, tavalla tai toisella. Ihmiset löytävät hahmosta oman isän, sedän tai kantapaikan perusjampan, sanoo Alanko pohtien Keisarin kaltaisen mieheyden vallitsevuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.



Mainos

Suomalaisen mieheyden uudelleenmäärittämistä



– Keisari on miesstereotypian huutomerkki, humoristisella ja kriittisellä tavalla, kuvailee Alanko.



Seinäjoelta kotoisin oleva Alanko huomaa kanavoivansa kotiseudullaan näkemäänsä mieheyden mallia. Stereotyyppinen miehen malli ei anna juurikaan tilaa herkkyydelle tai tunteiden ilmaisemiselle.



Paitsi viinan höystämänä.



Hahmollaan Alanko parodioi ja problematisoi tätä toksista maskuliinisuutta eli niitä tukahduttavia ja kapeita odotuksia miehenä olemisesta, joita patriarkaalinen yhteiskunta asettaa.



Vaikka Keisari näyttää ja käyttäytyy suomalaisen ”tosimiehen” tavoin, Alanko pyrkii rikkomaan suomalaisen jurouden odotuksia välillä yllättävänkin hienovaraisin keinoin.



Alangon tuottamissa videoissa Keisari uskaltaa itkeä, myöntää yksinäisyytensä ja etsii merkityksellisiä ihmiskohtaamisia.



Traumojen purkaminen huumorin keinoin



Drag ja satiiri ovat myös olleet Alangolle luonteva tapa tutkia ja purkaa seksuaalisen häirinnän kulttuuria.



Keisarin kautta Alanko on uudelleenkirjoittanut traumaattisia kokemuksia, joita hänellä on ollut hahmonsa kaltaisten miesten kanssa. Näissä kohtaamisissa hänen rajojaan ja kehon koskemattomuutta ei ole kunnioitettu.



– Keisari on tuonut mulle valtavasti voimaa, sanoo Alanko.



Pohtiessaan hahmonsa syntyä Alanko kertoo kaksi vuotta sitten tapahtuneesta pelottavasta seksuaalisesta ahdistelutilanteesta. Hänen sanallaan ei tilanteessa ollut ahdistelijalle painoarvoa.



Alanko sai kuitenkin purettua tilanteen omaksumalla miehisen hahmon. Tuosta hahmosta syntyi Keisari.



– Koen, ettei mun enää tarvitse vetäytyä, vaan voin olla tilanteen päällä.



Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen. Kuva: Maria Kimalle

"Ongelma on syvällä"



Vaikka Alanko sai käännettyä tilanteen itselleen voimaannuttavaksi, hän huomauttaa, ettei kenenkään pitäisi tarvita maskuliinista alter egoa ahdistelutilanteen pysäyttämiseksi.



Tilanne kielii edelleenkin vallitsevasta yhteiskunnallisesta epäkohdasta, jossa muun kuin miesoletetun sanaa ja rajoja ei oteta tosissaan.



– Se on surullista, ettei mua oteta vakavasti naisoletettuna. Toivon, että satiirilla pystyn alleviivaamaan, että tässä on ongelma ja ongelma on syvällä, hän toteaa.



– Miehisyyttä ja maskuliinisuutta on niin monenlaista.



Alanko uskoo kantaaottavan huumorin voimaan. Feministinä Alanko tahtoo viestiä, että voi olla mies käyttäytymättä itseään tai muita kohtaan vahingollisesti.



– Toivoisin, että useampi uskaltaisi rikkoa miehisyyden rajoja. Sun ei tarvitse vain olla sitä stereotypiaa, Alanko painottaa.



Vaikka Alanko leikittelee ja parodioi nuoruudessaan kohtaamaansa miesmallin kapeutta, hänen tarkoituksensa ei ole pilkata kotikulmiaan. Päinvastoin, hän on ylpeä pohjalaisesta taustastaan eikä halua peitellä sitä.



– Keisari ei ole keskarinnäyttö junttiudelle, vaan kunnianosoitus omille lähtökohdille, joita on ennen snadisti hävennyt.



Yhtäkkiä Alangon ääni madaltuu ja muuttuu käheäksi.



– Ristus notta!



Tarkkasilmäinen voi bongata Keisarin Helsinki Pride -kulkueesta kesäkuun 26. päivä marssimassa yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.