Instagramiin venäläistä valtionmediaa koskeva käytäntö – näin valheellisen tiedon levittämistä yritetään ehkäistä

Instagram kertoi tiistaina ryhtyvänsä toimiin Ukrainassa ja Venäjällä asuvien ihmisten suojelemiseksi sekä valheellisen informaation levittämisen ehkäisemiseksi. Yhtiö aikoo ruveta merkitsemään varoituksella julkaisut, jotka on tehnyt Venäjän valtion omistuksessa oleva media.

Käyttäjälle tulee varoitusteksti

Muitakin muutoksia

Instagram on myös ilmoittanut piilottavansa joidenkin Ukrainassa ja Venäjällä olevien yksityistä käyttäjätiliä pitävien ihmisten listat niistä henkilöistä, joita he seuraavat tai joiden seuraajiin he kuuluvat. Näin halutaan pitää Venäjällä ja Ukrainassa olevat käyttäjät paremmin turvassa.