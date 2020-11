THL uskoo, että influenssarokotteita riittää suuresta kysynnästä huolimatta – julkisen puolen rokotteet varattu riskiryhmäläisille

Influenssarokotusten kysynnän kasvu on yllättänyt yksityiset terveydenhoitoketjut. Sekä Terveystalo että Mehiläinen ovat kertoneet, että ne eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan aikoja influenssarokotukseen.

THL:n varastoista on toimitettu kuntiin yli 1,3 miljoonaa pistettävää annosta ja noin satatuhatta nenäsumuteannosta. Lukemat ovat samanlaisia kuin aiempina vuosina tähän vuodenaikaan.

Lisäksi THL:lla on varastossa runsaat 300 000 annosta tämän kauden rokotteita.

– Meillä on jäänyt joka vuosi reilut 200 000 annosta käyttämättä. Olemme ajatelleet, että se toimii puskurina, jos ihmiset ottavat rokotteita nyt enemmän kuin aiemmin.

– Odotusarvo on, että muualla on samanlainen tilanne, koska koronavirus yhä jyllää. Monet maat ovat jo etukäteen tilanneet rokotteita enemmän kuin aiemmin, koska heillä ei ole ollut niin laajaa influenssarokotusohjelmaa kuin meillä.

Julkisen puolen rokotteet varattu riskiryhmäläisille

Julkisen puolen influenssarokotteet on varattu kansallisen rokoteohjelman mukaan riskiryhmille, ja näin on myös Husissa. Heitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, alle 7-vuotiaat lapset ja sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

– Meillä on rokotuspisteitä sairaanhoidossa oleville ja heidän lähiomaisilleen. Niissä on ollut aika paljon rokotettavia. Määrä on selkeästi lisääntynyt.