Influenssarokotteen ottamiseen houkutellaan jopa ilmaisella lounaalla – Hoitajien ja lääkärien "pakkorokotuksissa" isoja alueellisia eroja

Tartuntatautilain tulkinnassa on suuria alueellisia eroja, selviää eri sairaanhoitopiirien edustajien haastattelusta.

Lapissa työterveys kirjaa rokotuksen ottamisen



KYS:issa henkilön oma ilmoitus siitä, että rokote on otettu, riittää lounassetelin saamiseen.

HUS ei jaa jokaiselle rokotteen ottaneelle lounasseteliä, mutta työnantajalle riittää niin ikään työntekijän oma merkkaus järjestelmään siitä, että rokote on otettu.

– HUSissa työntekijä rokotteen otettuaan kirjaa itse oman henkilötunnuksensa tietosuojattuun järjestelmään ja tallentaa tiedon itse vahvistaa, että rokote on otettu, kertoo HUS:in infektiolääkäri ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Lapissa on käytössä ePiikki-järjestelmä, josta jokainen voi tarkistaa reaaliajassa sairaanhoitpiirin hoitohenkilökunnan rokotekattavuuden. Ennen viikonloppua lääkäreistä oli rokotettu 74 prosenttia, hoitajista 63 prosenttia ja muusta hoitohenkilökunnasta 61 prosenttia

HUS:in alueella influenssarokotuksia on jaettu henkilöstölle jo vuodesta 2010 eli kauan ennen tartutantautilain voimaan tuloa. Rokotekattavuus on parantunut joka vuosi ja viime vuonna se oli lääkäreillä ja hoitajilla yli 95 prosenttia henkilökunnasta. Jo ennen lain voimaantuloa kattavuus oli 95 prosenttia.

Sekä Lapissa että Helsingissä rokotteita annetaan parhaillaan ja niitä on jaettu kahden viikon ajan. Kuopiossa rokotukset alkavat ensi viikolla.

Toisin on esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirissä.

– Työterveyden kautta tulee todistukset siitä, että kukin on rokotettu, sanoo Lapin sairaanhoitpiirin hallintoylijohtaja Maarit Palomaa.

Mitä, jos rokotetta ei ota?



Jos vaihtelua on siitä, miten rokotteiden ottamista valvotaan, vaihtelua on myös siinä, millaisia seurauksia rokottamattomuudella on.