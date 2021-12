Elokuvasta tuttu Thaimaan paratiisisaari oli todellisuudessa ekokatastrofin partaalla – lopulta sen pelasti koronapandemia

Todellisuus elokuvan kuvauspaikalla Thaimaan Koh Phi Phin alueella on sittemmin ollut hyvin toisenlainen. Ennen kuin koronapandemia hiljensi turismin Thaimaassa, oli Phi Phin saarialueen merenalainen luonto tuhon partaalla. Itse asiassa jo ennen koronapandemian leviämistä viranomaiset joutuivat sulkemaan The Beach -elokuvan ikonisen Maya Bayn rannan turismilta vuonna 2018.

Thaimaa on jälleen avaamassa vapaa-ajan matkustamista maahan. Esimerkiksi täysin rokotetut suomalaiset ja EU-kansalaiset voivat matkustaa maahan, eikä heiltä enää edellytetä karanteenia. Ainoastaan paikan päällä otetun koronatestin tulosta täytyy odottaa eristyksissä.

Myös Maya Bayn on määrä avautua turismille yli kolmen vuoden hiljaiselon jälkeen ensi vuoden alussa. Viranomaiset ovat kuitenkin vakuuttaneet, ettei paluuta menneeseen ole. Phi Phin saaristosta pyritään tekemään Thaimaan kestävän matkailun mallialue.

Hait ja kilpikonnat palanneet

Valkoisista rannoistaan ja merenpohjan korallista tunnettu Phi Phin saaristo on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton suojelema alue. Vajaan 400 neliökilometrin suojelualueella oli ennen pandemiaa vuosittain noin kaksi miljoonaa kävijää. Pelkästään Maya Bayn 250-metrisellä rantaviivalla saattoi vierailla jopa 6 000 kävijää päivän aikana. Holtittomasti kasvaneet kävijämäärät ruuhkauttivat saaren lähivedet saastuttavilla ja äänekkäillä veneillä, millä oli suuri vaikutus alueen herkälle ekosysteemille.

– Korallipeite on vähentynyt yli 60 prosenttia vain vuosikymmenessä, sanoo Thon Thamrongnawasawat uutistoimisto AFP:lle. Kasetsartin yliopistossa Bangkokissa työskentelevä Thon varoitti viranomaisia vuonna 2018 Phi Phin saariston luontokadosta, mikä johti Maya Bayn sulkemiseen.

Rannan sulkemista seuranneiden kahden koronavuoden jälkeen uutiset alueen luonnon elpymisestä ovat olleet hyviä. Saariston vesiin on saatu onnistuneesti istutettua sieltä kadonneita bambuhaita, ja mikä parasta, myös mustapilkkahait, liemikilpikonnat ja karettikilpikonnat ovat palanneet alueelle itsestään. Alueella on tehty havaintoja myös uhanalaisesta valashaista.

Myös korallit voivat jo paremmin. Thonin mukaan yli 40 prosenttia alueelle istutetuista korallinkappaleista on selvinnyt.– Se on hyvin tyydyttävä lukema, joka on suoraa seurausta vierailijoiden poissaolosta, hän sanoo.