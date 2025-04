Kuukautiset Balilla? Ei asiaa pyhille temppelialueille

Menstruoivia naisia kielletään astumasta pyhiin temppeleihin Balilla.

Uutiset törttöilevistä turisteista ovat saaneet indonesialaisen Balin saaren viranomaiset ryhtymään toimiin. Turisteille on julkaistu muistutuslista asioista, joita saarella saa tehdä ja joita ei saa tehdä. Vastaava lista on julkaistu aiemminkin, mutta muistutus on tarpeen turistien käytöksen suitsimiseksi.

Balin pormestari Wayan Koster julkaisi tiukat säännöt maaliskuun 24. päivänä ja varoitti, että niiden rikkomisella voi olla seurauksia Indonesian lain mukaisesti. Säännöistä uutisoi muun muassa Metro.

Tavoitteena on, että Balin turismi säilyy kunnioittavana ja kestävänä.

Ei kuukautisten aikana temppeliin

Hallituksen määräämien käytäntöjen läpimenoa avittavalla Love Bali -sivustolla julkaistun kieltolistan ensimmäinen kohta on se, että pyhille temppelialueille ei ole asiaa ilman perinteisiä balilaisia asuja.

Kenties eniten huomiota on kuitenkin herättänyt ykköskohdan lisämuistutus siitä, etteivät naiset saa kuukautisten aikana astua kyseisille pyhille temppelialueille lainkaan. Kuukautiskiellosta uutisoivat esimerkiksi New York Post ja Daily Mail.

Balin matkailuun keskittyvän Visit Bali -sivuston mukaan kuukautiskielto on itse asiassa yksi yleisimmistä säännöistä hinduismissa, mutta myös joissain muissa uskonnoissa.

Pääasiallinen syy kuukautiskieltoon on muun muassa se, että kuukautisverta pidetään "likaisena". Näin ollen se tekisi myös temppelistä epäpuhtaan. Lisäksi sukupolvelta toiselle siirtyvien tarinoiden mukaan kuukautisten aikana temppeliin menolla on ollut naisille negatiivisia vaikutuksia, kuten kipua ja pyörtymisiä.

– Jos menstruoit, kun olet lomalla Balilla, älä huoli. Temppelin ympärillä on monia muita viihdekohteita, kuten perinteisten tanssiesitysten katselu, sivustolla kuitenkin lohdutetaan.

Sivustolla ei tarkenneta, mistä kukaan tietää, onko temppelissä vierailevalla naisella kuukautiset vai ei.

Kiellettyjen asioiden listalla on lisäksi muun muassa pyhiin puihin koskeminen, kiroilu, roskaaminen, kertakäyttöisten muovikassien tai muovipillien käyttäminen ja holtiton moottoripyöräily ilman kypärää. Paljastavien kuvien ottamista uskonnollisilla aleuilla ei myöskään katsota hyvällä. Sääntöjen rikkomisista voi raportoida Balin poliisin WhatsAppiin.

