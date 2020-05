Imatran rajun pahoinpitelyn osapuolet kaikki alakouluikäisiä – poliisilla ei ole kiire tutkia: ”Ihmisillä vähän väärä käsitys, miten tällaisissa toimitaan”

Kolmen alakouluikäisen lapsen epäillään pahoinpidelleen neljättä alakouluikäistä Imatran Vuoksenniskan koulun pihalla maanantaina iltapäivällä. Välikohtaus on saanut suurta huomiota, sillä siitä kuvattiin useita videoita, jotka levisivät välikohtauksen jälkeen sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin.

Asia on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja tekijöitä on vaadittu vastuuseen. Siitä huolimatta poliisi ei aio pitää kiirettä tapauksen tutkinnan kanssa.

– Ymmärrän, että ihmisiä kamalasti kiinnostaa tämä asia. Haluttaisiin tietää, mitä tekijöille tapahtuu. Vastaus on, että poliisin toimesta kovin vähän. Ei poliisi ole tässä se taho, joka tässä pystyy mitään erityisemmin tekemään. Me selvitämme vain, mitä tilanteessa on tapahtunut.