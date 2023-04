Antti Pennanen jyrähti koko filmauskeskustelun aloittaneista kommenteista – "En ole puhunut siitä"

Ilves on nyt kovassa paikassa, sillä se hävisi viidennen välieräottelun Pelicansille 0–2. Sarja on katkolla torstaina Lahdessa, missä Pelicans voi varmistaa finaalipaikkansa. Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen oikoi viidennen taiston jälkeen kohuaihetta, mikä on pyörinyt Ilveksen ja Pelicansin sarjan yllä.