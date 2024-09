Ilves–Tappara-vääntöön täysin uusi ulottuvuus – pirkanmaalainen kauppias räväytti: "Varsinkin alkuun oli kisaa"

Tapparan ja Ilveksen välinen kilpailu on ollut varsinkin viime vuosina SM-liigassa kiihkeää, kun molemmat joukkueet ovat taistelleet SM-liigan kärkipäässä. Kilpailuasetelma on näkynyt myös kaupan pullonpalautuspisteellä.

– Kyllä niitä on kiitetty. Ehkä isoin syy on siinä, että ne vanhat olivat niin huonot ja nämä toimivat paremmin. Se on ehkä se isoin kiitoksen syy. Kylläpä tuossa on muuttama kommentti tullut, että olipa hienoa, että on molempien joukkueiden logot automaateissa, eikä vain toista seuraa suosita.