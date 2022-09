Kommentti: Vaikka Jori Lehterä murjoi aiheesta vitsiä, tarjosi TPS:n pelipaitakohu yhden tärkeän muistutuksen

Mikä on kaikista oleellisinta, kun menee paikan päälle ihan mihin tahansa tapahtumaan? Se, että tunnistaa, näkee ja kokee estradilla olevan artistin. On se sitten muusikko, koomikko, näyttelijä tai urheilija.

Joukkuelajeissa vaatimuslistalla on kaksi tekijää: nimi ja numero. ”Kappas, tuossa on Lehterä, numero 21, tuosta kaverista on puhuttu vähän siellä sun täällä. Ja tuolla menee valkopaitojen numero 33, sehän on se nuori kaveri, Kiviharju! Kyllä, onpa mukava nähdä hänen otteitaan!”