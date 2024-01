Ilves-paineita ruodittu pukukopissa – Torontosta sanaillut Antti Pennanen: "Pitäisi osata käsitellä positiivisena"

Pennanen nosti joukkuetta koskevat paineet esiin viime viikon perjantaina pelatun Ilves–Pelicans-ottelun jälkeen.

– Voi olla, että on kohtuuttomiakin odotuksia. Pelaajat saattavat kantaa jotakin semmoista, mitä tämän joukkueen ei edes pitäisi kantaa. Paine ei tule sarjataulukosta, vaan jostain muualta, Pennanen kertoi viikko sitten.

– Sille on syynsä, miksi esimerkiksi Toronto ei voita Stanley Cupia kauhean usein. Siellä on varmaan jotakin samantyyppistä, hän jatkoi.

Ilves–HIFK-ottelun yhteydessä mediakuutiolla joukkueenjohtaja Timo Peltomaa kertoi, että joukkueeseen kohdistuvia paineita on käsitelty kuluneen viikon aikana pukukopissa.

Pennanen avasi painepuheitaan MTV Urheilulle viikkoa myöhemmin voitokkaan HIFK-ottelun jälkeen. Ilves kaatoi helsinkiläiset 3–1 yli 12 000 katsojan edessä.

Ilves-valmentaja korostaa, että odotukset ja paineet kuuluvat ammattiin. Hänen mukaansa joskus ihmiset alkavat kuitenkin pelkäämään menettävänsä jotain, mitä ei ole vielä edes saavutettu.

– Paineisiin liittyen, ne pitäisi osata käsitellä positiivisena. Toronto tai tämä joukkue ei ole yhtään mestaruutta vielä jättänyt voittamatta. Ei ruveta kantamaan sellaista historian taakkaa tai laiteta sitä tämän joukkueen kannettavaksi. Tämä on uusi vuosi, uusi joukkue ja uusi tarina. Liiga on erittäin kova. Täällä on paljon hyviä joukkueita, me olemme yksi niistä. Meillä on mahdollisuus voittaa, mutta töitä on paljon edessä.

Pennanen paljasti viime viikonloppuna, että Ilves-pelaaja oli saanut sosiaalisessa mediassa tappouhkauksen. Ilves on sittemmin tehnyt myös pelaajan perhettä uhanneesta viestistä rikosilmoituksen.

– Vähän rauhallisemmin voitaisiin ottaa kaikki tämän jääkiekon ympärillä, Pennanen sanoo nyt.

Pennasen mukaan paineita on ruodittu tasaisesti jo pitkään Ilves-kopissa. Jo pronssiin päättyneen viime kauden jälkeen.

– Toki sitä ollaan koko ajan käsitelty. Se on myös se, että miten yksittäinen pelaaja niiden asioiden kanssa on. Se on lopulta sitten hänen vastuunsa.

Ilves johtaa SM-liigaa. Sillä on kahden pisteen kaula Tapparaan, joka on pelannut kolme ottelua vähemmän. Ilves on pelannut viimeisten viikkojen aikana tuloksellisesti ailahtelevasti, mutta viiteen viime otteluun tilillä on kolme voittoa.

– Tässä on vielä aikaa. Koko ajan koitetaan kehittyä ja mennä eteenpäin. Kova on tahti, hyvässä vaiheessa ollaan. Tänään oli erittäin kova peli. En usko että pelit tästä hirveästi kovenevat kevättä kohden.