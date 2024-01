SaiPan loputtomalta tuntunut odotus päättyi – sitten jäällä nähtiin jotain todella kaunista

– Edellisestä kolmen pisten voitosta on vähän aikaa. Tuntuu hyvältä, Karvinen sanoi.

JYPille tappio oli karvas. Keskiviikkona Tapparaa vastaan yhdeksän ottelun tappioputkensa katkaissut jyväskyläläisjoukkue kamppailee kiivaasti viimeisistä pudotuspelipaikoista. Joukkue on sarjassa sijalla 14. Matkaa kymmenenteen sijaan on nyt seitsemän pistettä. SaiPa on sarjajumbona 23 pistettä JYPistä.