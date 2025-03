Raimo Helmisen paketti myllätty täysin – TPS:ltä jättiuutinen katkopeliin

Jääkiekon SM-liigan pudotuspelien avauskierros jatkuu perjantaina täydellä neljän ottelun kattauksella.

SaiPa on jo pakkovoiton paikassa kotonaan TPS:ää vastaan. Turkulaiset saavat katkopeliin jättiavun.

Tähtipuolustaja Max Lindroth on nimetty ykköspakkipariin Niklas Arellin vierelle. Ruotsalaistaituri on pelannut viimeksi lähes kaksi viikkoa sitten.

Myös keskiviikkona osumaa ottanut Mitja Jokinen pelaa takalinjoilla. Kovan tällin alle jäänyt kapteeni Casimir Jürgens sen sijaan on sivussa. Noa Vali palaa tolppien väliin.

Raimo Helminen laittaa SaiPan ketjut uuteen uskoon tiukassa paikassa. Lappeenrantalaiset pelasivat kaksi aiempaa ottelua muuttumattomalla kokoonpanolla. Nyt kaikkia neljää hyökkäysketjua on viilattu.

Ykkösvitjassa Mikko Petman korvaa Antti Kalaputaan, joka tipahtaa kolmosketjun keskelle. Kärkiketjun Otto Kivenmäki ja Ville Petman jatkavat paikoillaan.

Miro Tauslahti ja Otto Hokkanen nousevat kokoonpanoon. Tauslahti kakkosketjun laitaan ja Hokkanen kolmoseen. Kim Strömberg siirtyy neloskenttään.

Hyökkääjät Niklas Appelgren ja Miska Siikonen puuttuvat kokoonpanosta. Myös keskiviikkona loukkaantunut puolustaja Ondrej Trejbal on sivussa. Hänet korvaa Karri Aho.

SaiPan maalilla jatkaa kaksi aiempaakin ottelua pelannut Kari Piiroinen.

Kiiskinen palaa HPK:n vahvuuteen

Myös HPK:n kausi on katkolla. Joukkue saa vahviketta, kun pudotuspelien alun huilannut hyökkääjälupaus Jesse Kiiskinen palaa pelaavaan rosteriin. Hän on toisessa hyökkäyskolmikossa Roope Vesterisen ja Heikki Huttusen rinnalla. Kokenut Teemu Rautiainen puuttuu hämeenlinnalaisten riveistä. Oranssipaitojen maalilla on Kim Saarinen.

Ässät ei tee merkittäviä muutoksia. Patrik Juhola vaihtuu Otso Ylitaloon kolmosketjussa.

1. kierroksen kolmannet ottelut:

Kiekko putoaa klo 18.30. Voit seurata matseja MTV Katsomosta.

SaiPa–TPS, voitot 0–2

KooKoo–Sport, voitot 1–1

Ässät–HPK, voitot 2–0

K-Espoo–Tappara, voitot 1–1

Playout, paras seitsemästä:

Pelicans–Jukurit, voitot 0–0

