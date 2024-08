Turun telakalle jättitilaus – näin pääministeri Orpo kommentoi

– Icon of the Seas on telakan ja kaikkien kumppanien yhteinen saavutus, joka on nostanut aivan uudelle tasolle niin laivanrakennuksen, energiatehokkuuden kuin asiakaskokemuksenkin, hän toteaa tiedotteessa.

Meyer Turun telakka on rakentanut varustamolle 21 alusta

Meyer Turun ja Royal Caribbeanin pitkässä yhteisessä historiassa nyt rakennettavaa Icon-sarjaa ovat edeltäneet muun muassa Allure of the Seas, Oasis of the Seas ja Voyager of the Seas -alukset.