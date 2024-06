Neljä neuvoa aikuiselle: Muista nämä, kun nuori kertoo seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistään

Vaikka sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus olisivatkin aiheina tuttuja ja perheessä turvallinen ilmapiiri, on tilanne silti nuorelle jännittävä ja nuoressa voi herättää huolta se, miten vanhempi asiaan suhtautuu.

Setan perhetyön suunnittelija Sari Hälinen on kohdannut työssään useita sateenkaari-ihmisiä. Hänen mukaansa kaapista tulon hetkenä nuori tarkastelee aikuisia suurennuslasilla.

– Tilanne on herkkä ja nuori varmasti seuraa, millaiset eleet ja ilmeet vanhemmalla on ja mitä hän tilanteessa sanoo, Hälinen kertoo.

– Jokaisen vanhemman on tärkeä muistaa, että jos ja kun oma nuori tällaista kertoo, on siihen suhtauduttava kunnioituksella, koska se on nuorelle iso asia.