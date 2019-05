Märkiviä pistoskohtia, borrelioosia, puutiaisaivokuumetta ja allergisia reaktioita – näitä terveydellisiä ongelmia hyönteiset voivat Suomessakin aiheuttaa

Kolmenlaisia terveysoireita

1) Paikallisreaktiot ja paikalliset infektiot



2) Hyönteisten levittämät taudit



– Tautien levinneisyydestä ei ole kovinkaan paljon tietoa, mutta on mahdollista, että borrelioosi on niistä yleisin. Mutta sitäkään ei saa liioitella, koska suuri osa puutiaisista ei kanna borrelioosin aiheuttajaa. Vaikka se on hyönteisten levittämistä taudeista todennäköisesti yleisin, se on kaiken kaikkiaan harvinainen.