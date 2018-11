Espoolaisen perheen lomamatkasta tuli kutiseva painajainen – lintukirput levisivät vuokravillan pihalta jokaiseen

Tuolista tarrasi mukaan kirppu



Lopulta koko perheelle tuli näppyjä. He menivät espanjalaiseen sairaalaan, jossa lääkäri totesi paukamien olevan lintukirpun tekosia.

Perhe kävi vielä Suomessa lääkärissä, jossa myös todettiin reaktion johtuvan lintukirpuista. Hoidoksi he saivat jo Espanjassa antihistamiinia ja kortisonivoidetta.

Ei näytteitä pariin vuoteen



Lintukirpuista on ollut puhetta tänä syksynä myös sosiaalisessa mediassa. Muutamissa perheryhmissä on puhuttu nyt syksyllä siitä, että lapsissa on näkynyt luultavasti lintukirpun aiheuttamia paukamia sen jälkeen, kun nämä ovat ulkoilleet omassa pihapiirissä.