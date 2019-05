Auts, minua pisti hyttynen, vai pistikö sittenkään? Voiko hyönteislajin tunnistaa paukaman perusteella – vertaa itse näitä kuvia!

Olin mitä ilmeisimmin kuitenkin väärässä, sanoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Alexander Salava HUS:n Iho- ja allergiasairaalasta. Salavan mukaan mukaan keväisin ryppäänä vaatteiden peittämältä alueelta löytyvät punaiset paukamat on aiheuttanut todennäköisesti ihan toinen hyönteinen.

– On epätodennäköistä, että ne olivat hyttysenpistoja. Hyttysiä ei ole vielä kovinkaan paljon liikkeellä eivätkä ne tavallisesti pistä ryppäinä vaatteiden alle.

Salavan mukaan kirpun puremien saaminen tähän aikaan vuodesta ei ole mitenkään yllättävää. Riittää, että on esimerkiksi puuhastellut mökillä tai terassilla, ollut kotieläimen kanssa tai ihan vaan ulkona.

Se, että "kotidiagnoosi" pistojen aiheuttajista menee pieleen, on hyvin tavallista.

– Pistosjäljen muodosta tai ulkonäöstä pystyy harvoin arviomaan, mikä hyönteinen on pistänyt. Mutta hyönteisen pystyy usein olettamaan sen perusteella, missä kohtaa kehoa pistosjälkiä on ja siitä, minkälaisessa ympäristössä ihminen on ollut ja mihin vuodenaikaan. Pelkän jäljen perusteella varmaa erottelua ei pysty tekemään.