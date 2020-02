Ilmavoimien hävittäjätestien viimeinen on Super Hornet – "Growler on elektronisen sodankäynnin mahtikone"

– Super Hornetissa on Boeingin mukaan 60 prosenttia samaa kuin Hornetissa, sanoo Siivet-lehden ilmailuasiantuntija Pentti Perttula.

– Se tekisi käyttööotosta helppoa, kuten koulutuksesta ja huollostakin. Super Hornet on arviolta viidenneksen kookkaampi ja raskaampi kuin Hornet.

– Kone on raskas, sen kantokyky ei ole kovin suuri ja sen kaksi tehomoottoria kuluttavat paljon. Kone on todella iso, ja luolia pitäisi laajentaa, Perttula lisää.

Super Hornet on kehitysmalli Suomen taivaalla ärjyneestä Hornetista. Sen juuret ovat 1980-luvulla, kun silloinen valmistaja McDonnell-Douglas esitteli konseptinsa Hornet 2000:n. Yhdysvaltain laivasto tilasi niitä ensi kertaa 1992, samoihin aikoihin, kun Suomi päätti Hornet-hankinnasta.

Vaikka Super Hornet on monilta piirteiltään sama kuin Hornet, sitä kohdeltiin testauksessa Yhdysvalloissa 90-luvun lopulla kuin uutta konetta.

"Mahtikone"



Super Hornet on erikoislaatuinen ehdokas Suomen seuraavaksi hävittäjäksi, sillä kyseessä on oikeastaan kaksi versiota samasta koneesta: Super Hornet ja sen Growler-versio.

Growlerin tehtäväksi määriteltiin sähköinen sodankäynti, ja sen laitteisto on pääosin Northrop Grumman -yhtiön valmistamaa. Yhtiön edellinen ELSO-kone, Prowler, oli käytössä vuodesta 1971 aina Growleriin saakka, joka tuli Yhdysvaltain laivastolle 2009.

– Growler on elektronisen sodankäynnin erikoiskone. Se on alansa mahtikone ja Yhdysvalloissa ilmavoimat ei lähde sotatoimiin ilman Growlereita. Ne ovat kaikissa toimissa mukana, Perttula tiivistää.

Koneen laitteistoa on kuvattu niin tehokkaaksi, että vihollinen voidaan käytännössä lamauttaa yhdellä napinpainalluksella.

– Yhdysvaltain lisäksi Growlereita on vain Australiassa tällä hetkellä, Perttula kertoo.

Tulevaisuus epävarma



Suomen hävittäjäseuraajan ehtoja on että kone on kurantti vielä 2060-luvulla. Super Hornetin kohtalo on paljolti Yhdysvaltojen ja etenkin sen laivaston käsissä.