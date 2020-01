Hornet-seuraajan testit jatkuvat Saab Gripenillä – "Jotkut puhuvat amerikkalaisesta rakennussarjasta, joka kootaan Ruotsissa"

Gripen pääsi viimein palvelukseen 1996

Kone pohjoiseen toimintaympäristöön

Koelento-ohjelma on kesken

– Muutosten vuoksi koneella on täysi koelento-ohjelma käynnissä ja se on kesken. Vasta yksi kone on luovutettu Ruotsin ilmavoimille, Perttula sanoo. Koneita odottaa myös toistaiseksi ainoa ulkomainen tilaaja Brasilia.

– Saab Gripenin hyvä puolia on, että sen polttoainetalous on hyvä ja se on pienikokoinen, se mahtuu Suomessa kaikkiin luoliin. Huonoja puolia on, että sen kehitys on vielä kesken, joskin se korjaantuu ajan kanssa. Myös sen asekantokyky jää pieneksi ja valmistusmäärä rajalliseksi, joka nostaa varaosakustannuksia, Perttula summaa.