Ilmassa tankattava liikkuva komentopaikka, leikkaussali ja muhkeat sisätilat – tällainen on Air Force One, jolla Joe Biden saapuu Suomeen

Yhdysvaltain presidentti käyttää matkustamiseen maan ilmavoimien lentokonetta, jonka radiokutsutunnus on Air Force One.

Nykyään Air Force One viittaa kuitenkin presidentin ja samalla Yhdysvaltain asevoimien ylipäällikön tarpeisiin räätälöityihin kahteen Boeing 747-200B -sarjan koneisiin.

Yksi tunnistettavimmista symboleista

Air Force One on yksi tunnistettavimmista Yhdysvaltain presidentin symboleista kansainvälisesti.

Koneella on miltei loppumaton kantama, sillä konetta voidaan tankata myös ilmassa. Kone on myös suojattu sähkömagneettisilta pulsseilta.

Muhkeat sisätilat

Presidentille on oma sviitti, johon kuuluu toimisto, wc-tilat ja kokoustila.

Koneessa on myös lääkintätilat, jossa on mahdollista tehdä jopa leikkauksia. Lääkäri on Air Force Onen vakiovaruste.