Helsinki-Vantaalle laskeutui rauhanturvaajille tuttu harvinainen gigantti – suunniteltu panssarivaunujen kuljetukseen

Tukeva jätti laskeutuu pienellekin kentälle

Globemaster on suunniteltu kuljettamaan yksi 60 tonnin painoinen Abrams-panssarivaunu tai kaksi Blackhawk-helikopteria. Sen tyhjäpaino on 128 tonnia ja suurin lentoonlähtöpaino 265 tonnia. Maksimilastiksi mainitaan kuitenkin yleensä noin 80 tonnia.

Kone tuttu suomalaisille rauhanturvaajille

Qatarin ilmavoimilla on peräti kahdeksan Globemasteria, vanhimmat jo yli kymmenvuotiaita. Helsinkiin saapuneen koneen tunnus on MAM, ja se on sarjansa uusimpia, käytössä vuodesta 2016.

C-17 on tuttu kone myös suomalaisille rauhaturvaajille, koska Suomi on mukana kymmenen Nato-maan sekä Suomen ja Ruotsin strategisessa ilmakuljetuskyvyn SAC-hankkeessa. Kolmen koneen yksikön päätukikohta on Unkarissa, ja sen jäsenmailla on kiintiöt Globemasterin käytölle. Suomen osuus on kolme prosenttia, sata tuntia vuodessa.