Presidentti Bidenin Cadillac on autoksi naamioitu panssarivaunu – hirvittävän hintaista "Petoa" ei ole nähty Suomessa aiemmin

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapuu Suomeen ensi viikon torstaina 13. heinäkuuta. Vierailu aiheuttaa Helsingissä massiivisia liikenne- ja turvallisuusjärjestelyjä, mutta massiivinen on myös presidentin virka-auto. Vaikka autosta Cadillacina puhutaankin, ei sillä ole mitään tekemistä amerikkalaisvalmistajan tuotantoautojen kanssa, vaan kyseessä on ennemminkin Cadillacin logolla varustettu erikoisvalmisteinen kuorma-auto.

Minkälainen ajoneuvo on lempinimillä Cadillac One ja The Beast (suom. peto) tunnettu panssari-Cadillac, jonka ovi painaa saman verran kuin matkustajalentokoneen ovi? Kuinka paljon auto maksaa? Entä miten se on varusteltu? Katso artikkelin yllä olevalta videolta.