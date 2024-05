Näin Putin käyttää Venäjän kirkkoa hyväkseen: "Hän testaa, mikä uppoaa kansaan"

Putin on ollut Venäjän presidenttinä vuodesta 2000 lähtien, lukuun ottamatta neljän vuoden taukoa vuosina 2008–2012.

– Putin on mennyt konservatiivisempaan suuntaan, mutta toisaalta voidaan ajatella, että hän testaa, mikä uppoaa kansaan missäkin tilanteessa ja mikä on strategisesti järkevää. En sanoisi, että hän on vakaumuksellinen, ideologinen konservatiivi.