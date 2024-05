Tällaista on Venäjän "piilosodankäynti" – tietokirjailija Jessikka Aron mukaan varoitukset tulevat kymmenen vuotta myöhässä

– Mä oon tosi iloinen, että meitä varoitetaan niistä! Nyt toivoisin näkeväni kansallisen turvallisuuden viranomaisten ilmoituksia meille kansalaisille siitä, että miten me voimme näiltä suojautua. Sen lisäksi tämä varoitus on tullut ainakin kymmenisen vuotta myöhässä: Venäjä on tehnyt näitä sabotaasi-iskuja jo hyvän aikaa ennenkin, Aro kertoo MTV Uutisille.