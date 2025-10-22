Poliisi ei toistaiseksi kommentoi operaatiota.
Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä sijaitsevassa kerrostalossa on käynnissä poliisioperaatio.
Asia vahvistetaan MTV Uutisille poliisin johtokeskuksesta, mutta muuten operaation syytä ei kommentoida.
– Operaatio ei aiheuta sivullisille välitöntä vaaraa, johtokeskuksesta todetaan.
Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan paikalla on siviilipoliisiautoja sekä teknisen tutkinnan autoja. Siviilipoliisit tutkivat muun muassa roska-astioita.