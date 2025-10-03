Laskutelinevika pakotti Embraer 190 -tyyppisen matkustajakoneen lentäjän laskeutumaan nokkateline sisäänvedettynä.
Tapaus sattui viime tiistaina Dominikaanisen tasavallan pääkaupungissa Santo Domingossa. Viranomaisten mukaan kone oli testilennolla.
Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka kone lähestyy kiitotietä nokkatelineen luukut avattuina, mutta itse laskuteline on edelleen sisällä. Lopulta lasku onnistuu pelkillä takimmaisilla laskutelineillä, ja kone pysähtyy nokka maata vasten kiitotielle.
Lentoyhtiön lausunnon mukaan kone oli poistumassa aktiivisesta käytöstä, eikä se ollut enää kaupallisessa liikenteessä.
Koneessa oli seitsemän teknistä henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut.